Imprese: Unipol, confermato andamento reddituale in linea con obiettivi Piano

- Le informazioni al momento disponibili consentono di confermare, in assenza di eventi attualmente non prevedibili anche legati a un aggravarsi del contesto di riferimento, un andamento reddituale della gestione consolidata per l’anno in corso in linea con gli obiettivi fissati nel Piano strategico 2022-2024. Lo rende noto Unipol, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2022. L’indice di solvibilità di gruppo è pari al 197 per cento (214 per cento al 31 dicembre 2021). (Rin)