Migranti: Germania, ingressi illegali aumentati del 63 per cento nel 2021

- Gli ingressi di migranti illegali in Germania sono aumentati nel 2021 del 63 per cento su base annua a 57.637, il massimo dal 2017. È quanto afferma la Polizia federale (Bpol) nel rapporto annuale sull'immigrazione clandestina. Come riferisce il quotidiano “Bild”, che ha visionato il documento, l'analisi verrà presentata oggi a Berlino dalla ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, e dal direttore della Bpol. Dieter Romann. Questo netto incremento dei migranti illegali in Germania potrebbe dipendere dalla pandemia di Covid-19, che nel 2020 ha imposto per mesi l'applicazione di restrizioni ai viaggi. Da agosto 2021, gli ingressi non autorizzati sono aumentati, in particolare di profughi provenienti dalla Bielorussia attraverso i Paesi dell'est dell'Ue. Vi è poi da considerare la migrazione irregolare tra gli Stati membri dell'Unione europea, in particolare dalla Grecia. Circa il 50 per cento dei profughi illegali fermati dalla Bpol alle frontiere della Germania proveniva da Iraq, Afghanistan e Siria. (Geb)