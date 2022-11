Ucraina: "Nyt", amministrazione Biden divisa sull'opportunità di uno sforzo diplomatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è divisa in merito all'opportunità di sollecitare il presidente dell'Ucraina, Volodymir Zelensky, a cercare una soluzione diplomatica al conflitto con la Russia. Lo scrive il quotidiano "New York Times", che cita le recenti dichiarazioni del capo dello stato maggiore congiunto delle Forze armate Usa, generale Mark Milley, secondo cui il ritiro russo da Kherson potrebbe offrire l'opportunità per una cessazione delle ostilità. Fonti anonime citate dal quotidiano riferiscono che la posizione espressa di Milley si scontra col parere di "altri consiglieri del presidente Biden", a cui parere sarebbe ancora "troppo presto" per intavolare negoziati. Secondo questi ultimi, una pausa nelle ostilità in Ucraina "darebbe soltanto al presidente russo Vladimir Putin un'opportunità per riconsolidare" le sue forze. Diversi collaboratori di Biden ritengono che il conflitto in Ucraina "alla fine sarà risolto tramite negoziati, ma hanno concluso che il momento non sia quello giusto, e che gli Usa non dovrebbero mostrare di esercitare pressioni sull'Ucraina quando quest'ultima ha dalla sua l'iniziativa". (segue) (Was)