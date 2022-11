Ucraina: "Nyt", amministrazione Biden divisa sull'opportunità di uno sforzo diplomatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due differenti posizioni all'interno dell'amministrazione avrebbero animato un dibattito acceso, divenuto di dominio pubblico dopo le ultime dichiarazioni di Milley. Ieri il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan è parso rispondere proprio al generale, affermando che "gli Stati Uniti non stanno facendo pressione sull'Ucraina": "Ci stiamo consultando come partner, e stiamo mostrando il nostro sostegno non solo attraverso dichiarazioni pubbliche (...) ma anche in maniera fisica e tangibile, del tipo esemplificato dall'assistenza militare che ho menzionato poc'anzi". (segue) (Was)