Ucraina: "Nyt", amministrazione Biden divisa sull'opportunità di uno sforzo diplomatico (3)

- Milley ha dichiarato mercoledì che il ritiro delle forze armate russe dalla sponda ovest del fiume Dnepr e da Kherson, se confermato, aprirebbe una "finestra di dialogo" per tentare di porre fine alla guerra in Ucraina. Secondo il generale, il conflitto in corso dallo scorso febbraio è costato alla Russia la perdita di oltre 100 mila militari tra morti e feriti, e circa altrettanto all'Ucraina: allo stato attuale delle ostilità, sia la Russia che l'Ucraina dovrebbero giungere alla "mutua comprensione" che una vittoria "probabilmente non può essere raggiunta tramite mezzi militari, ed è dunque necessario tentare altre strade". A detta di Milley, la Russia ha accumulato tra i 20 mila e i 30 mila militari a Kherson e nelle aree circostanti, dove le forze ucraine proseguono da settimane un'offensiva con scarso successo. (segue) (Was)