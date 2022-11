Germania: Berlino, elezioni Bundestag dovranno in parte essere ripetute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni del Bundestag, tenute il 26 settembre 2021, dovranno essere in parte ripetute a Berlino. È quanto deciso dallo stesso parlamento federale, che ha approvato la raccomandazione della Commissione per il controllo delle elezioni. Si tornerà quindi a votare in 431 circoscrizioni elettorali della capitale tedesca. Non è chiaro quando i seggi verranno riallestiti, perché è probabile che la ripetizione delle consultazioni divenga oggetto di ricorso alla Corte costituzionale federale (Bverfg). La questione ha origine dal caos in cui a Berlino si svolsero le elezioni del Bundestag. In numerosi seggi, le schede erano insufficienti o errate, con lunghe code e tempi d'attesa. Alcune stazioni di voto dovettero, quindi, essere temporaneamente chiuse o restare aperte oltre le 18:00, orario di chiusura. Ad aggravare la situazione concorse il voto in contemporanea per il rinnovo del parlamento della città-Stato e dei suoi municipi, nonché per il referendum consultivo volto a espropriare i gruppi immobiliari.(Geb)