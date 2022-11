Mps: ricavi nove mesi a 2,2 miliardi di euro, -1,7 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 settembre 2022 Banca Monte dei Paschi di Siena ha realizzato ricavi complessivi per 2.248 milioni di euro, in lieve calo (-0,5 per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, principalmente a causa della diminuzione degli altri ricavi della gestione finanziaria. Lo rende noto Banca Monte dei Paschi di Siena, il cui Consiglio di amministrazione ha esaminato ed approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2022. I ricavi del terzo trimestre 2022 registrano un calo dell’1,7 per cento rispetto al trimestre precedente. Il margine di interesse al 30 settembre 2022 è risultato pari a 1.040 milioni di euro, in decisa crescita rispetto allo stesso periodo del 2021 (+15,7 per cento), guidata prevalentemente dal maggior contributo del comparto commerciale, grazie ai maggiori interessi attivi sugli impieghi generati dalla crescita dei tassi e al minor costo della raccolta. Le commissioni nette al 30 settembre 2022, pari a 1.055 milioni di euro, risultano in calo rispetto a quelle consuntivate nello stesso periodo dell’anno precedente (-5,2 per cento) in ragione della elevata volatilità di mercato. (Rin)