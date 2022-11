Sardegna: a novembre il Salone Vinicolo Wine&Life, a Sassari i migliori vini della Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza edizione del salone vinicolo Wine&Life, in programma a Sassari il 17, 18 e 19 novembre, coinvolgerà il cuore pulsante della città: le vie del centro. Il sabato, nella suggestiva cornice dell’ex Mercato Civico di Sassari, oltre cinquanta cantine della Sardegna proporranno al pubblico una degustazione con più di 300 vini di qualità. Ma non solo. Il 2022 compie un ulteriore passo al di fuori dei confini dell’Isola. Hanno infatti dato la loro disponibilità a partecipare anche alcune cantine provenienti da altre regioni Italiane, dalla Francia e dalla Spagna. L’evento non è limitato al solo sabato: giovedì 17 e venerdì 18 l’organizzazione offrirà un aperitivo diffuso per le vie centrali della città ed alcuni ristoratori proporranno nei loro esercizi dei menù speciali in abbinamento ai vini presenti al Wine&Life. Sempre nella giornata di venerdì si terrà anche il congresso dal titolo "Il panorama Vinicolo in Sardegna, tra presente e possibilità future". L’edizione 2022 di Wine&Life sarà la seconda nel post-pandemia. Nel 2021 hanno partecipato all’evento cinquanta cantine sarde. Wine&Life 2022, si svilupperà nell’arco di tre giorni a partire dalle 18 di giovedì 17 novembre fino alle 24: di sabato 19. (segue) (Rsc)