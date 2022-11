Sardegna: a novembre il Salone Vinicolo Wine&Life, a Sassari i migliori vini della Sardegna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento principale del Salone Vinicolo Wine&Life 2022 è in programma sabato 19 novembre negli spazi dell’ex Mercato Civico di Sassari in viale Umberto I. Si tratta dell’appuntamento più atteso: la serata di degustazione aperta al pubblico. A partire dalle 18 di sabato i cancelli dell’ex Mercato Civico saranno aperti al pubblico. Negli stand allestiti sotto la pensilina ottocentesca e negli spazi adiacenti si potrà scegliere di provare più di 300 vini proposti dalle oltre cinquanta cantine presenti al Wine&Life 2022, provenienti oltre che dalla Sardegna, da altre regioni italiane, dalla Francia e dalla Spagna. I visitatori, dovranno solo acquistare il loro KIT ufficiale degustazione, che comprende calice in vetro, tasca a tracolla e sei fiches, e recarsi liberamente presso le cantine che più attirano la loro attenzione. Per ogni calice versato, gli ospiti consegneranno una fiche al sommelier incaricato della mescita. Inoltre, sarà presente anche in questa edizione un’area food, con alcuni stand dedicati a gustose pietanze e streetfood di provenienza rigorosamente locale. Non solo una degustazione di vini dunque: i visitatori potranno acquistare anche le eccellenze gastronomiche del territorio in vendita negli spazi riservati ai ristoratori sassaresi aderenti a Wine&Life. La tre giorni di manifestazione si chiuderà ufficialmente alle 24 di sabato 19 novembre. (Rsc)