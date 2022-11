Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato interviene al panel "Il futuro del turismo tra nuove sfide e progetti di rilancio" nell'ambito della manifestazione "Excellence Food Innovation". Centro Congressi La Nuvola in viale Asia 40 a Roma (ore 10:00)- L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato interviene al panel "Roma Capitale, il Gusto dei grandi eventi. Ristorazione, competizioni internazionali e appuntamenti con il mondo, per lo sviluppo turistico della città" organizzata in occasione dell'assemblea annuale di Fipe Confcommercio Roma nell'ambito della manifestazione "Excellence Food Innovation". Centro Congressi La Nuvola in viale Asia 40 a Roma (ore 11:00)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2022/2023 dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Accademia Nazionale dei Lincei in via della Lungara 10 a Roma (ore 10:30) (segue) (Rer)