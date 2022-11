Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA CAPITALE- L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato interviene alla conferenza stampa di presentazione della I Edizione del "Trofeo Galeazzi", regata in memoria del giornalista scomparso un anno fa. Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 12:30)- L'assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, partecipa all'iniziativa "Cambiodipasso: un anno di consiliatura" promossa dal Municipio Roma IV. Studios di via Tiburtina, 521 presso il Teatro 1 a Roma (ore 17:00)REGIONE LAZIO– L'assessora al Turismo ed Enti Locali Valentina Corrado partecipa all'evento "Il futuro del turismo tra nuove sfide e progetti di rilancio", organizzato in occasione di Excellence, Food Innovation. L'evento si svolge a Roma presso Roma Convention Center – La Nuvola, viale Asia n. 40 (ore 10). (segue) (Rer)