Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- Presentazione dell'aggiornamento congiunturale del rapporto "L’economia del Lazio" a cura della sede di Roma della Banca d’Italia. Banca d'Italia in via XX settembre 97/e a Roma (ore 11:00)- "Roma Capitale, il Gusto dei grandi eventi. Ristorazione, competizioni internazionali e appuntamenti con il mondo, per lo sviluppo turistico della città": dibattito organizzato in occasione dell'assemblea annuale di Fipe Confcommercio Roma nell'ambito della manifestazione "Excellence Food Innovation". Partecipa il commissario di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard. Centro Congressi La Nuvola in viale Asia 40 a Roma (ore 11:00)- Assemblea regionale Anci Lazio “Conciliare processi gestire la complessità. Partecipano tra gli altri il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori e il presidente di Anci Lazio Riccardo Varone, il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, gli assessori della Regione Lazio, Claudio Di Berardino e Valentina Corrado. Polo culturale polivalente Santa Lucia in via delle Fontanelle a Rieti (ore 11:00) (segue) (Rer)