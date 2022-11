Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Sciopero del trasporto pubblico locale confermato dalle sigle sindacali Cgil e Uil a Roma (ore 8:30-12:30)- Quattro ore di sciopero indette dall’Usb per salario e condizioni di lavoro dipendenti Vueling. Presidio all'aeroporto di Fiumicino, partenze T3 (ore 10:00)- Presentazione dell'iniziativa "Prevenzione e resilienza Roma capitale 2023. Rischio idrogeologico: esercitazione di Cittadinanza attiva e protezione civile a Ostia". Sala consiliare del Municipio Roma X in piazza della Stazione Vecchia 26 a Ostia a Roma (ore 11:00)- Presentazione del Libro "Web Reputation: Crea il tuo successo! Attacchi mediatici. Prevenzione e cura". Dibattito sul valore della reputazione nel mondo politico e delle istituzioni. Intervengono gli autori e, tra gli altri, Fabrizio Santori, consigliere capitolino e segretario in Assemblea Capitolina, e la deputata Simonetta Matone. Sala del Carroccio in Campidoglio (ore 15:00) (segue) (Rer)