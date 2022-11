Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa per la presentazione della relazione sulla “Caratterizzazione della discarica dell’Inviolata”. Interverranno Mauro Lombardo, sindaco di Guidonia Montecelio, Alberto Latini, Dirigente Area VI Città di Guidonia Montecelio, Elena Pannone, responsabile del progetto di Pfm Srl società incaricata dal Comune di Guidonia Montecelio per l'assistenza tecnica al Rup. Sala consiliare del Comune di Guidonia Montecelio in piazza Giacomo Matteotti (ore 17:00)- Al via il 68esimo anno accademico della Pontificia facoltà di Scienze dell’educazione "Auxilium" di Roma. L’evento si svolge presso l’Aula Magna Giovanni Paolo II della Facoltà a Roma (ore 9:00) (Rer)