Lazio: governatore Zingaretti, saremo leader della rinascita italiana

20 luglio 2021

- Ultimo giorno, dopo 10 anni, da presidente del Lazio per Nicola Zingaretti. I brindisi, le lacrime, i sorrisi. E un lascito: «Il potere - spiega al "Messaggero" dopo aver firmato le dimissioni - va gestito per servire le istituzioni e le persone e non per se stessi". Zingaretti è stato infatti un presidente che ha privilegiato il pragmatismo rispetto al protagonismo. "Stiamo sorridendo - racconta - perché abbiamo fatto il nostro dovere. E non tanti nella politica italiana e nell'amministrazione si comportano come dovrebbero. Per noi invece è stato naturale essere ciò che siamo". E ancora: "Facendo un bilancio, la cosa più bella di questo decennio è che non solo il Lazio non rappresenta più un problema nazionale, come quando aveva purtroppo il 50 per cento del debito sanitario di tutta l'Italia, ma ora con l'arrivo dei 18 miliardi di fondi europei che abbiamo conquistato, compresi quelli del Pnrr, possiamo diventare i leader della rinascita italiana". Legge e rilegge Zingaretti il giudizio, appena arrivato, di parifica 2021 del rendiconto in cui la Corte dei Conti regionale certifica la bontà del lavoro svolto e il miglioramento del risultato finanziario rispetto all'esercizio precedente: "Sono molto contento. Tanti problemi sono ancora da risolvere, ma la cifra di tutto il nostro impegno è stata quella di un riscatto e di un rilancio per il Lazio". "I pendolari - continua - hanno autobus nuovi, il 90 per cento dei treni regionali sono nuovi, i ragazzi e le ragazze del Lazio ricevono borse di studio e residenze per studiare come mai era accaduto prima. Voglio dire che sono contento che nella nostra regione ci siano minori diseguaglianze e maggiore giustizia sociale. Sarei stato felice, ma accadrà tra qualche giorno, di inaugurare il nuovo treno della Roma-Lido". Quanto all'autonomia, Zingaretti non ne è un fan: "Io non ho avanzato alcuna richiesta in questo senso. Perché l'Italia o ce la fa insieme o non ce la fa nessuno". A questo punto, viene da chiedersi se è stato più complicato fare il presidente del Lazio regionale o il segretario del Pd: "Alcuni problemi che sono emersi in questa fase, li avevo segnalati al momento delle mie dimissioni. E continuano a farmi soffrire". Quasi quanto lo fa soffrire Conte che nel Lazio non sta col Pd: "Sono molto dispiaciuto. Una cosa è non fare un'alleanza ma una follia è, per motivi di politica nazionale, rompere un'alleanza regionale che già c'è e ha funzionato", ha concluso Zingaretti. (Res)