Regno Unito: Pil in calo nel terzo trimestre, economia verso la recessione

- Il Regno Unito si dirige verso una recessione dopo che gli ultimi dati ufficiali hanno mostrato che l'economia si è ridotta tra luglio e settembre. L'economia britannica si è contratta dello 0,2 per cento nel terzo trimestre, come rivelato venerdì dall'Ons, a causa dell'impennata dei prezzi che ha colpito imprese e famiglie. Un Paese è in recessione quando la sua economia si contrae per due trimestri consecutivi su base sequenziale e il Regno Unito dovrebbe entrare in recessione entro la fine dell'anno. La Banca d'Inghilterra ha affermato che la recessione sarà la più lunga mai registrata. (Rel)