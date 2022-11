Imprese: Del Fante (Poste), da inizio 2023 contratti su luce e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Integrare i servizi di pagamento di Lis e di PostePay, crescere nel mercato dei servizi assicurativi e ampliare l'offerta alla clientela con, per esempio, contratti di fornitura di luce e gas e il recapito di farmaci a domicilio. Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, in una intervista al "Corriere della Sera" traccia il percorso del gruppo, archivia i primi nove mesi del 2022 con un risultato operativo record a quota 2,1 miliardi e constata: "Siamo di gran lunga i più grandi investitori in titoli di Stato italiani che oggi hanno un rendimento più alto. Sicuramente il fatto che viviamo in un mondo di tassi di interesse più alti ci ha dato una mano". L'inflazione non sembra avere un significativo impatto sul conti di Poste: "Un impatto c'è stato perché la nostra flotta, la più grande d'Europa, compra carburante, ma per il resto, sebbene siamo grandi consumatori di elettricità e di gas, beneficiamo dei contratti siglati durante la pandemia. Si tratta di accordi definiti quando tutta l'economia del mondo era bloccata e l'energia costava molto poco. In quel momento abbiamo comprato energia per l'orizzonte temporale più lungo possibile, ossia fino a metà del 2023". "Abbiamo rivisto la guidace - aggiunge l'amministratore delegato - e il risultato operativo alla fine del 2022 si attesterà a 2,3 miliardi. Per il resto quel dato riassume il nostro andamento e racchiude la somma dei quattro ambiti di operatività dell'azienda, che hanno dato singoli contributi importanti. Altre indicazioni per il momento non sono previste". Nei servizi di pagamento è in corso l'integrazione tra Lis e Poste: "Si tratta di una delle grandi partite che abbiamo davanti. Per noi è cruciale integrare al meglio una rete molto capillare di 55 mila punti, come quella dei tabaccai, con la rete dei nostri uffici postali. L'obiettivo dell'integrazione è consolidare il ruolo di Poste Pay nei servizi di pagamento". Da tempo si parla di un'offerta di contratti di fornitura di energia siglabili presso gli uffici di Poste: "Non abbiamo ancora dato una data ufficiale di lancio, però possiamo dire che sarà nei primissimi mesi del 2023. Sarà un momento molto importante per l'azienda, che dovrà garantire questo tipo di servizio con trasparenza e a costi molto competitivi", ha concluso Del Fante. (Res)