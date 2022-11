Internet: operazione contro streaming illegale, smantellata più grande rete pirateria audiovisiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso una vasta operazione della Polizia di Stato contro la pirateria audiovisiva, disposta dalla Procura Distrettuale di Catania. In particolare, i Centri Operativi Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale stanno eseguendo numerose perquisizioni e sequestri sull'intero territorio nazionale nei confronti degli appartenenti ad una associazione per delinquere di carattere transnazionale. L'operazione ha fatto luce sul 70 per cento di streaming illegale nazionale, pari a oltre 900.000 utenti con profitti mensili per milioni di euro. Le città interessate dalle perquisizioni sono: Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brescia, Catania, Cosenza, Fermo, Messina, Napoli, Novara, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Trapani, L'Aquila e Taranto. (Rin)