Roma: Filt Cgil-Uiltrasporti, oggi sciopero per servizio pubblico Atac di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le segreterie regionali del Lazio di Filt Cgil e Uiltrasporti in una nota affermano: "Oggi siamo costretti ancora una volta a ricorrere allo sciopero per denunciare la perdurante incapacità di Atac di fornire un servizio adeguato e sicuro a chiunque utilizzi il trasporto pubblico nella Capitale. Abbiamo gridato in tutte le sedi il nostro dissenso - proseguono - abbiamo avanzato proposte mirate a rilanciare una mobilità pubblica e sostenibile in questa città. Abbiamo chiesto riforme, investimenti e modelli di governance nei servizi pubblici ma Atac - sottolineano - continua a produrre una serie di inefficienze derivate dalla mancanza di un management stabile, capace di imprimere con una visione strategica adeguata una svolta epocale e accogliere le tante istanze avanzate dalle organizzazioni sindacali, miranti alla riqualificazione dell'azienda, a beneficio dell'utenza e di chi vi lavora.Continuiamo ad assistere quotidianamente - aggiungono - a una serie di disservizi che l'azienda addebita al mondo del lavoro, tacendo sulle proprie incapacità, sulla cronica carenza di personale in tutti i settori operativi, sul frequente e improduttivo ricorso ad esternalizzazioni di attività manutentive. I treni, gli autobus, e i tram sono tra i più vecchi d'Europa - spiegano - , le infrastrutture sono obsolete e la rete dei servizi richiede un immediato riordino, con percorsi più brevi e con linee direttrici su corsie preferenziali protette. Questo è lo scenario che si manifesta ogni giorno a tutti noi, ai cittadini costretti dalle necessità e non per scelta a prendere il mezzo pubblico e alle lavoratrici e lavoratori che operano in condizioni precarie. Oggi - concludono - scioperiamo perché pretendiamo un trasporto pubblico di qualità e un'azienda pubblica in grado di farci sentire cittadini di una Capitale d'Europa, quale è Roma". (Com)