- Atm comunica in una nota che lo sciopero nazionale di 4 ore convocato da alcune soglie sindacali non ha effetti sulla circolazione: tutte le linee metropolitane sono aperte. Anche tram, bus e filobus sono in servizio. Tutte le linee restano in servizio per tutta la giornata.(Rem)