Asean: premier cambogiano Hun Sen a leader regionali, mantenere "unità e solidarietà" (3)

- La crisi in Myanmar, la minaccia della Corea del Nord, la guerra in Ucraina e la conflittualità tra la Cina e gli Stati Uniti: su questo sfondo quanto mai complesso si sono aperti a Phnom Penh, sotto la presidenza di turno cambogiana, i lavori dell’Asean e dei suoi partner. Il programma prevede il 40mo e 41mo vertice dell’Asean, un doppio appuntamento, come nel 2021, che culminerà col passaggio di consegne al prossimo Paese presidente (Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam sono gli Stati membri). La presidenza passerà a Giacarta, che ha già annunciato il tema “L’Asean conta: l’epicentro della crescita”. L’organizzazione regionale si confronterà poi in vertici bilaterali con Cina, Giappone, Corea del Sud, India, Australia e Canada. Infine, si riunirà il Vertice dell’Asia orientale (Eas), forum di cui fanno parte i dieci Paesi dell’Asean e otto partner di dialogo: Australia, Cina, Corea del Sud, Giappone, India, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti. (segue) (Fim)