Asean: premier cambogiano Hun Sen a leader regionali, mantenere "unità e solidarietà" (6)

- Dal 25 settembre, poi, è salita la tensione nella Penisola coreana: Pyongyang ha intensificato i test missilistici, lanciando decine di missili di diverse tipologie, lanci ai quali la Corea del Sud ha risposto con esercitazioni congiunte di vasta portata con gli Stati Uniti. I due alleati, insieme al Giappone, potrebbero tenere un vertice trilaterale proprio a margine dei lavori dell’Asean, oppure la prossima settimana a margine del summit del G20. In Cambogia al vertice Usa-Asean, secondo quanto anticipato dalla Casa Bianca, il presidente Joe Biden intende illustrare la sua visione per “un coinvolgimento rafforzato” e affrontare “le preoccupazioni di maggiore importanza per l’Asean secondo le loro aspettative”, oltre a “promuovere il rispetto dei diritti umani, lo stato di diritto e il buon governo, l’ordine internazionale basato sulle regole”. A proposito di “coinvolgimento rafforzato”, la Casa Bianca ha ricordato anche i recenti impegni economici presi da Washington: 150 milioni di dollari per investimenti in varie aree promessi a maggio e altri cento milioni di dollari a ottobre. Impegni significativi, ma lontani dal miliardo e mezzo di dollari annunciati dal presidente cinese, Xi Jinping, nel vertice Cina-Asean del 2021. Quest’anno il leader di Pechino è assente e ha inviato il primo ministro, Li Keqiang. Xi e Biden potrebbero invece avere un colloquio a margine del G20, dopo i mesi particolarmente difficili per la relazione sino-statunitense seguiti alla visita della presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, a Taiwan. (segue) (Fim)