Usa: Arizona, contea di Maricopa proseguirà lo spoglio delle schede per giorni

- La cruciale contea di Maricopa, dove vive oltre la metà della popolazione dell'Arizona, completerà solo la prossima settimana lo spoglio delle schede delle elezioni di medio termine, tenutesi lo scorso 8 novembre. Lo hanno annunciato le autorità elettorali della contea. Proprio dagli equilibri a Maricopa dipenderà l'assegnazione di uno dei tre seggi del Senato federale ancora contesi da Repubblicani e Democratici, oltre alla corsa per l'incarico di governatore di quello Stato Usa, che al momento vede la candidata democratica Katie Hobbs in lieve vantaggio sulla repubblicana Kari Lake. Nella mattinata di martedì, dopo l'apertura dei seggi elettorali, un guasto ad alcune delle macchine per il voto elettronico a Maricopa ha innescato immediate polemiche da parte dei repubblicani, e nelle scorse ore Lake ha accusato le autorità elettorali di ritardare lo spoglio dei voti espressi in presenza, che a suo dire la farebbero passare in vantaggio. All'appello mancano ancora circa 400mila schede, e Bill Gates, presidente della commissione dei supervisori elettorali della contea, ha dichiarato nella notte che solo nella serata di domani verranno pubblicati i primi risultati relativi a circa 290mila voti postali depositati il giorno delle elezioni. (Was)