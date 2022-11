Indo-Pacifico: leader di Usa, Giappone e Corea del Sud si incontreranno il 13 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud terranno un incontro trilaterale a Phnom Penh, in Cambogia, domenica 13 novembre. Lo ha annunciato la Casa Bianca. Durante l'incontro, che si svolgerà a margine del vertice dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) in corso in Cambogia, il presidente Donald Trump discuterà con l'omologo sudcoreano Yoon Suk-yeol e con il premier giapponese Fumio Kishida il rafforzamento della cooperazione nell'Indo-pacifico e l'aumento delle tensioni con la Corea del Nord. Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan ha riferito ieri che Biden terrà coi due leader anche incontri bilaterali separati. (Was)