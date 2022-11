Germania: il governo vuole limitare gli investimenti delle imprese in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale intende limitare in misura significativa gli investimenti delle imprese tedesche in Cina, riducendo le garanzie. L'obiettivo è ridurre le dipendenze dell'economia della Germania dalla seconda potenza economica globale e indirizzarne gli investimenti verso altri Paesi. Allo stesso tempo, si vuole evitare che le aziende della Germania vengano danneggiate dalle sanzioni internazionali da cui la Cina potrebbe essere colpita qualora attaccasse Taiwan. A tal fine, su proposta del ministro dell'Economia e della Protezione del clima Robert Habeck, l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz ha deciso di rivedere lo strumento delle garanzie statali sugli investimenti. La decisione è stata assunta a ridosso della partenza di Habeck per la conferenza sull'Asia-Pacifico dell'economia tedesca, che si terrà il 13 e 14 novembre a Singapore. Durante l'evento, a cui parteciperà Scholz, si discuterà anche di come ampliare le catene di fornitura della Germania. Con le garanzie del governo federale, le aziende tedesche possono proteggere gli investimenti nei Paesi emergenti e in via di sviluppo dai rischi politici. Il dicastero di Habeck aveva già già annunciato che questo strumento dovrebbe essere riadattato. (segue) (Geb)