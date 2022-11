Germania: il governo vuole limitare gli investimenti delle imprese in Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, per il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, le acquisizioni di società della Germania attive in settori strategici, ad esempio da parte di investitori cinesi, devono essere rese più difficili. Con la revisione delle garanzie di investimento, l'obiettivo è far sì che le imprese tedesche ricevano maggiore sostegno nell'apertura di nuovi mercati in futuro, con incentivi alla diversificazione. Tale sviluppo è reso necessario dall'attuale situazione geopolitica, soprattutto per un Paese esportatore come la Germania, e offre grandi opportunità. Per tale motivo, le aziende tedesche dovrebbero essere aiutate in maniera “ancora più efficace” a investire in mercati trascurati e che offrono un notevole potenziale. A tale scopo, le garanzie di investimento del governo federale saranno più favorevoli per questi Paesi. previste condizioni di garanzia più favorevoli per offrire incentivi agli investimenti in questi paesi. Allo stesso tempo, le “condizioni di copertura” devono essere inasprite negli Stati in cui vi è stata una “eccessiva concentrazione” di progetti garantiti dallo Stato tedesco come la Cina. In termini concreti, ciò significa che in questi Paesi la tariffa annuale a carico delle aziende per le garanzie del governo federale dovrebbe essere aumentata. Inoltre, in generale, una società non dovrebbe essere autorizzata ad assicurare più di tre miliardi di euro in un determinato Paese. (Geb)