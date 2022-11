Asean: Timor Est ammesso "in linea di principio" come membro dell'Associazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Timor Est è stato ammesso "in linea di principio" come membro dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Lo ha annunciato l'Associazione tramite un comunicato oggi, nell'ambito del doppio vertice annuale in corso a Phnom Penh, in Cambogia. A Timor Est verrà attribuito lo status di osservatore agli incontri dell'Asean, inclusi gli incontri plenari dei summit. Il comunicato aggiunge inoltre che il Paese diverrà membro a tutti gli effetti tramite una "tabella di marcia basata su criteri oggettivi". L'ammissione di Timor Est è stata discussa dai leader dei 10 Paesi membri dell'Asean durante una sessione plenaria che si è tenuta stamattina nella capitale cambogiana. Durante l'incontro, i capi di Stato e di governo hanno concordato che tutti gli Stati membri e i partner dell'Asean dovrebbero sostenere appieno il percorso di Timor Est verso la piena ammissione a membro, fornendo "assistenza nella costruzione di capacità e ogni altra forma di sostegno necessaria". (Fim)