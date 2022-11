Ucraina: Zelensky, distrutto palazzo residenziale a Mykolaiv, ci sono vittime e feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha attaccato un edificio residenziale di cinque piani a Mykolaiv provocando morti e feriti. Lo ha comunicato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "La cinica risposta dello Stato terrorista ai nostri successi al fronte. Un attacco a un edificio residenziale di cinque piani. Distrutto dal quinti al primo piano. Purtroppo ci sono morti e feriti. Sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso", ha spiegato Zelensky. "La Russia non abbandona le sue spregevoli tattiche. Ma non rinunceremo alla nostra lotta. Gli occupanti saranno responsabili di ogni crimine contro l'Ucraina e gli ucraini', ha detto il presidente. (Kiu)