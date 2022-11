Imprese: A2A, ricavi 16,8 miliardi in primi 9 mesi 2022, utile netto 461 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi il Consiglio di amministrazione di A2A S.p.A. che, sotto la presidenza di Marco Patuano, ha esaminato e approvato l’informativa trimestrale al 30 settembre 2022. “Nei primi nove mesi del 2022 il gruppo si è confermato solido nell’affrontare gli impatti derivanti dalla crisi energetica iniziata alla fine dello scorso anno e su cui ha pesato anche la minore produzione idroelettrica dovuta alla siccità. In una fase caratterizzata dalle incerte dinamiche dei mercati energetici e da elevata volatilità dei prezzi delle commodities, A2A ha gestito responsabilmente le sue attività valorizzando al meglio la diversificazione dei propri business – commenta Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A –. Il momento complesso che stiamo attraversando e le pesanti ripercussioni su famiglie e imprese, stanno imponendo all’Italia l’attuazione di azioni concrete per aumentare il proprio livello di autonomia energetica. In questo contesto, il Gruppo ha continuato a dare il proprio contributo con investimenti, in crescita del 25 per cento sul periodo, in infrastrutture nei settori chiave per favorire il processo di transizione ecologica del Paese”. (segue) (Rin)