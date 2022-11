Imprese: A2A, ricavi 16,8 miliardi in primi 9 mesi 2022, utile netto 461 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operatività del gruppo si è dimostrata resiliente in uno scenario geopolitico complicato. L’idraulicità eccezionalmente scarsa del periodo ha determinato minori produzioni di energia elettrica da impianti idroelettrici che sono state compensate sfruttando al meglio la diversificazione delle fonti, caratteristica specifica del Gruppo. Le dinamiche dei mercati energetici, che hanno visto quasi quadruplicare il Pun (Prezzo Unico Nazionale) Base Load (322,9 euro/MWh; +275 per cento) e più che quadruplicare il costo medio del gas al Psv (130,7 euro/MWh, + 335 per cento) rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, sono state opportunamente gestite attraverso il monitoraggio dei rischi derivanti dalla volatilità dei prezzi delle commodities e dalla conseguente esposizione finanziaria e creditizia. A2A ha infatti adottato una politica prudente di stabilizzazione dei margini attraverso la copertura delle produzioni di energia elettrica a prezzo fisso e l’anticipo delle forniture in ottica di copertura delle vendite. (segue) (Rin)