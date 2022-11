Imprese: A2A, ricavi 16,8 miliardi in primi 9 mesi 2022, utile netto 461 milioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne il capitolo sulla transizione energetica, A2A segnala l’acquisizione di SEA Energia, società che produce energia elettrica e termica, con l’obiettivo di favorire il processo di decarbonizzazione degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa. Nel capitolo sostenibilità, invece, si segnala che 213 GWh di energia green sono state prodotte da fonti fotovoltaiche ed eoliche nei primi nove mesi del 2022 (+81 per cento rispetto al medesimo periodo del 2021), mentre è stata venduta 5,3 TWh di energia verde nei primi nove mesi del 2022 (+33 per cento rispetto al medesimo periodo del 2021). Prosegue, infine, l’impegno del Gruppo nella finanza sostenibile: nel corso del trimestre A2A ha fatto ricorso per la terza volta nel 2022 al mercato dei capitali in ottica di pre-funding, collocando con successo un prestito obbligazionario in formato Green Bond per 650 milioni di euro (portando la raccolta annuale a un miliardo e 750 milioni di euro, tutto in formato Esg). A seguito di queste operazioni la quota di debito sostenibile sul totale del debito lordo di Gruppo al 30 settembre 2022 ha raggiunto il 60 per cento (38 per cento al 30 settembre 2021). (Rin)