Usa: Oregon, la democratica Kotek ha vinto l'elezione governatoriale

- Tina Kotek è stata eletta governatrice dell'Oregon, confermando la presa del Partito democratico su quello Stato Usa. La conferma è giunta nella notte, due giorni dopo le elezioni di medio termine di martedì 8 novembre. Kotek, già presidente della Camera dei rappresentanti statale dello Stato, ha avuto la meglio in un difficile testa a testa con la sua avversaria repubblicana Christine Drazan, a sua volta una ex deputata statale. Kotek si unisce a Maura Healey del Massachusetts come prima donna lesbica eletta governatrice negli Stati Uniti. (Was)