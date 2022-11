Usa: Trump torna a criticare il governatore della Florida DeSantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivolto un nuovo attacco al governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, che dopo la roboante vittoria alle elezioni di medio termine martedì 8 novembre appare sempre più indirizzato verso una candidatura alla Casa Bianca. "Ron DeBigottis ("Ron DeSanctimonious") sta giocando", ha accusato Trump tramite un messaggio sul suo social media "Truth", rispolverando un nomignolo che aveva già affibbiato al governatore prima delle elezioni. "I media fasulli gli hanno chiesto se intenda candidarsi (alla Casa Bianca) se si candiderà anche Trump, e lui ha risposto 'ora sono concentrato sul governatorato, non guardo al futuro'. Beh, in termini di lealtà e classe, non è certo la risposta corretta!" ha scritto l'ex presidente, che ritiene di essere stato cruciale nell'ascesa politica del governatore della Florida. (segue) (Was)