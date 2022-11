Ucraina: volontario giapponese ucciso in combattimento contro forze russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un volontario giapponese che combatteva nei ranghi delle forze armate ucraine è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco contro le forze russe nella regione di Donetsk. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Esteri giapponese, che ha confermato la notizia anticipata ieri sui social media dall'ambasciata del Paese a Kiev. Il ministero non ha fornito il nome dell'uomo ucciso, limitandosi a confermare che aveva meno di trent'anni. "Sollecitiamo i nostri cittadini a non viaggiare in Ucraina per nessuna ragione. Quanti si trovano nel Paese dovrebbero evacuare immediatamente", ha dichiarato oggi il portavoce del governo giapponese e segretario capo di Gabinetto, Hirokazu Matsuno. (Git)