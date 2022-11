Giappone: più di metà delle aziende nazionali sconta carenza di forza lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre la metà delle aziende del Giappone sconta una carenza di dipendenti a tempo pieno, inasprita dal progressivo invecchiamento della popolazione e lenita solo temporaneamente dal rallentamento economico indotto dalla pandemia di Covid-19. E' quanto emerge da un sondaggio di Teikoku Databank Ltd., che ha coinvolto oltre 11mila aziende giapponesi a partire dal mese di settembre. Il 50,1 per cento delle aziende consultate ha riferito di scontare una carenza di forza lavoro: i sondaggi analoghi non rilevavano una percentuale superiore al 50 per cento da novembre 2019. Il settore in maggior difficoltà è quello dei servizi d'informazione, col 71,3 per cento delle aziende che scontano una carenza di lavoratori. (Git)