Asean: premier cambogiano Hun Sen a leader regionali, mantenere "unità e solidarietà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cambogia Hun Sen ha tenuto un discorso oggi, alla cerimonia di apertura del 40mo e 41mo summit annuale dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico in corso a Phnom Pen. Il primo ministro ha sollecitato i Paesi membri dell'Associazione a "mantenere la nostra unità, solidarietà e centralità" in risposta alle tensioni e alle crisi che attraversano la regione. "La nostra organizzazione regionale ha percorso molta strada, come una famiglia di fratelli e sorelle", ha detto il primo ministro, celebrando i 55 anni dall'istituzione dell'Asean, e anticipando a tal proposito la pubblicazione di una dichiarazione congiunta dei leader regionali, in aggiunta a una "Dichiarazione della visione dei leader Asean Act: Addressing Challenges Together (Affrontare assieme le sfide)", e ad una dichiarazione sulla connettività regionale post-2025. Hun Sen ha sollecitato i partecipanti al doppio vertice di Phnom Penh a "restare sempre vigili, dal momento che la situazione socio-economica dell'Asean e nel resto del mondo resta fragile e frammentaria". (segue) (Fim)