Asean: premier cambogiano Hun Sen a leader regionali, mantenere "unità e solidarietà" (5)

- Da un anno e mezzo la questione birmana preoccupa l’Asean, che poco dopo il colpo di stato militare convocò un vertice straordinario in cui fu raggiunto un Consenso in cinque punti. Nessun punto è stato attuato: le violenze non sono cessate, l’appello alla moderazione non è stato raccolto, il dialogo non è stato avviato, la visita dell’inviato speciale dell’Asean non ha dato risultati, il bisogno di assistenza umanitaria è cresciuto. La preoccupazione si è acuita negli ultimi mesi, segnati da nuove condanne alla consigliera di Stato deposta Aung San Suu Kyi e da attacchi delle forze armate che hanno colpito numerosi civili. Il mese scorso la presidenza cambogiana dell’Asean ha denunciato una “escalation” contraria allo spirito del Consenso e il vertice odierno è stato preceduto da una riunione dei ministri degli Esteri organizzata proprio allo scopo di tentare di rilanciare il processo di pace, tentativo che la giunta militare al potere in Myanmar ha respinto, sostenendo che “aumentare la pressione definendo una tabella di marcia creerebbe implicazioni più negative che positive”. Secondo un rapporto pubblicato pochi giorni fa, redatto dopo un’inchiesta di quattro mesi da otto legislatori internazionali e dal gruppo dei Parlamentari per i diritti umani dell’Asean, la giunta guidata dal generale Ming Aung Hlaing deve la sua permanenza al potere soprattutto al sostegno di Cina e Russia. (segue) (Fim)