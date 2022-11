Fisco: Bonomi (Confindustria), con riconfigurazione spesa pubblica risorse per cuneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Riconfigurare il 4-5 per cento della spesa pubblica si può e si deve fare: e vuol dire avere risorse non solo per il taglio del cuneo fiscale ma anche per altri interventi”: lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a “Porta a porta” su Rai1. “Questo Paese spende ogni anno mille miliardi di spesa pubblica”, ha detto Bonomi. “Per mettere soldi in tasca agli italiani, sotto i 35 mila euro, bisogna tagliare le tasse sul lavoro. Io vorrei una discussione su questo”, ha detto. (Rin)