Fisco: Bonomi (Confindustria), su pensioni serve riforma organica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel capitolo sulle pensioni in legge di bilancio “o si fa una riforma organica” o altri tipi di interventi comporteranno “un impiego molto forte” che potrebbe essere sfruttato per abbattere i costi delle tasse su lavoro. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a “Porta a porta” su Rai1. “Se si vuole fare una riduzione d’imposta – che viene chiamata flat tax ma è una riduzione d’imposta – quest’anno quella riduzione è costata già 2 miliardi. La si vuole prorogare per un triennio e aumentare la platea di coloro che ne usufruiranno? Sono risorse che lo Stato ci mette ma bisogna essere coerenti”, ha detto Bonomi. “In questo momento credo che ci sia una fascia di italiani che soffre, siamo a un milion e seicentomila italiani in fascia di povertà. Il reddito di cittadinanza va rivisto ma una risposta a queste persone va data”, ha affermato.(Rin)