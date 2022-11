Usa-Brasile: Biden, incontro con Lula per ora non è in programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e l’omologo brasiliano, il neoeletto Luiz Inacio Lula da Silva, per il momento non è previsto. Lo ha confermato ai giornalisti il presidente Usa, in partenza per l’Egitto, dove parteciperà alla Cop27 a Sharm el-Sheikh. “Non è stato ancora programmato nulla”, ha detto. Dopo la tappa in Egitto, Biden si recherà in Cambogia, per prendere parte al vertice annuale tra gli Stati Uniti e l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico e al summit dell’Asia orientale, il 12 e il 13 novembre. Infine, andrà a Bali, in Indonesia, per partecipare alla riunione dei leader del G20. (Was)