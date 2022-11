Usa: Democratici in fermento alla Camera in attesa delle decisioni di Pelosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali esponenti del Partito democratico alla Camera dei rappresentanti Usa sono in fermento in attesa di un segnale da parte della presidente della Camera uscente, Nancy Pelosi. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui Pelosi potrebbe annunciare un ritiro a seguito delle elezioni di medio termine che si sono tenute martedì 8 novembre, da cui sembra emergere una risicata maggioranza dei Repubblicani alla Camera. I Democratici si aspettano un annuncio ufficiale da parte di Pelosi la prossima settimana, quando il quadro politico definito dalle elezioni sarà più chiaro, e quando la presidente della Camera farà ritorno dall'Egitto, dove è in corso la conferenza sul clima Cop27. Se Pelosi si farà da parte, la guida dello schieramento democratico alla Camera potrebbe essere assunta dal deputato Hakeem Jeffires, anche se diversi altri esponenti del partito aspirano alla medesima posizione, primo tra tutti Adam Schiff. Meno probabile, invece, pare un passaggio di testimone di Pelosi a uno dei suoi due attuali vice: l'83enne Steny Hoyer, cui i Democratici preferirebbero una figura più rappresentativa di un rinnovamento generazionale; e Jim Clyburn, che ha segnalato la propria disponibilità a sostenere Jeffries, a patto gli venga riservata una posizione di rilievo nella futura gerarchia parlamentare. (Was)