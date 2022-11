Usa: Casa Bianca, cause legali contro cancellazione debito studentesco sono spinte da repubblicani estremisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è fortemente contraria alla recente decisione di un tribunale in Texas, secondo cui il piano del governo per la cancellazione del debito studentesco rappresenterebbe una violazione delle leggi federali. Lo ha detto in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. “Mentre il presidente e questa amministrazione sono determinati ad aiutare le famiglie e i lavoratori, altri avanzano cause legali per bloccare una misura che aiuterebbe milioni di cittadini”, ha detto, aggiungendo che decisioni del genere vengono spinte “dagli interessi speciali di repubblicani estremisti”. La portavoce della Casa Bianca ha poi aggiunto che il dipartimento dell’Istruzione conserverà le pratiche di tutti coloro che hanno richiesto la cancellazione del debito (26 milioni di persone, con 16 milioni di richieste già approvate), in modo da poterle completare in tempi brevi una volta che i procedimenti legali saranno conclusi. (Was)