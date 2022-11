© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il decreto Aiuti quater approvato dal Cdm “per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la seconda rata Imu per gli immobili, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività”. Lo riferisce il Mef in una nota. (Rin)