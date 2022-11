Reddito cittadinanza: Fazzolari, in legge di bilancio ridurremo platea percettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo interverrà in legge di bilancio per ridurre la platea dei percettori di reddito. Lo ha detto il sottosegretario alla presidente del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, a “Porta a porta” su Rai1. Resteranno “gli over 60 in difficoltà; chi ha minori a carico; e gli invalidi. Ma chi ha fra i 18 e i 59 anni, è in grado di lavorare e non ha minori a carico, perderà, non immediatamente, il reddito di cittadinanza”, ha detto Fazzolari. “Un sessantenne che ha perso il lavoro ci sta che non riesca a reinventarsi nel mondo del lavoro”, ha affermato. “Se mesi potrebbero essere un tempo congruo”, ha aggiunto il sottosegretario indicando le tempistiche per porre fine all’erogazione del reddito. “Chi non può lavorare non può essere trattato come chi può lavorare. Chi non può lavorare deve continuare a essere tutelato, anzi ci auguriamo di fare anche meglio di quanto avviene adesso. Per chi può lavorare devono essere attivati dei meccanismi di aiuto all’inserimento lavorativo”, ha detto Fazzolari, ricordando che “Fratelli d’Italia è l’unico partito che non ha mai votato per l’istituzione o il mantenimento del Reddito di cittadinanza”.(Rin)