Italia-Argentina: raggiunta intesa su aggiornamento Trattato di assistenza giudiziaria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del dipartimento per gli affari di Giustizia, Nicola Russo, guida la delegazione di alto livello che ha partecipato all'incontro conclusivo del Programma di assistenza dell'Unione Europea contro il crimine transnazionale (EL PAcCTO), concluso oggi nella capitale argentina. L'incontro incentrato sui risultati della cooperazione in materia di sicurezza, ha preso il via ieri con un intervento del ministro della Sicurezza dell'Argentina, Anibal Fernandez. Oltre a enumerare i risultati della cooperazione, Fernandez ha sottolineato l'importanza dell'alleanza biregionale in materia di sicurezza. "La cooperazione ci permette di approfittare al massimo delle risorse di cui disponiamo e di prendere decisioni più intelligenti", ha affermato il ministro, secondo il quale "è indispensabile ormai un approccio transnazionale alle minacce sempre più complesse e urgenti che provengono dal crimine organizzato". Da parte europea, il rappresentante della Direzione generale delle Alleanze internazionali, Jorge de la Caballeria, ha rimarcato "l'alto livello decisionale" ottenuto dalla cooperazione avviata nel 2017, "un programma tecnico che si è trasformato in un forte strumento politico". (segue) (Abu)