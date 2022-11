Italia-Argentina: raggiunta intesa su aggiornamento Trattato di assistenza giudiziaria (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- EL PAcCTO si definisce come "un programma di assistenza tecnica europeo volto a rendere operativo il contrasto al crimine transnazionale organizzato e il rafforzamento dello stato di diritto e della sicurezza cittadina, nel rispetto dei diritti umani, in 18 Paesi dell'America Latina" (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Salvador, Uruguay, Venezuela). L'architettura del progetto contempla la cooperazione nei tre principali pilastri della catena penale (giustizia, polizia, sistema penitenziario) e in quattro aree correlate (corruzione, riciclaggio, cybercrime e politiche di genere). L'iniziativa è a guida di un consorzio formato dall'Italia attraverso l'Istituto italo-latinoamericano (Iila); dalla Francia, attraverso l'agenzia pubblica Expertise France; dalla Spagna, attraverso la fondazione Fiiapp; e dal Portogallo attraverso l'Istituto Camoes. (segue) (Abu)