Messico: Banca centrale porta tasso di riferimento al 10 per cento (2)

- L'indice nazionale dei prezzi al consumo in Messico è aumentato a ottobre dello 0,57 per cento rispetto al mese precedente. Su anno l'indice d'inflazione si è assestato all'8,41 per cento, il livello più basso degli ultimi tre mesi. Lo rende noto l'istituto nazionale di geografia e statistica (Inegi). Il paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano volatilità stagionali, ha registrato un aumento dello 0,63 per cento su mese e dell'8,42 per cento su anno, con un'accelerata del 13,38 per cento per gli alimenti. Il restante gruppo - prodotti alimentari, energetici e tariffe autorizzate dal governo - ha registrato un aumento dello 0,38 per cento su mese e dell'8,36 per cento su anno, spinto soprattutto dai settori energia e tariffe autorizzate dal governo, che hanno fatto registrare un aumento dell'1,17 per cento su mese. (segue) (Mec)