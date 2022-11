Messico: Banca centrale porta tasso di riferimento al 10 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per cercare di arginare la crescita dei prezzi, il governo del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador ha adottato a maggio un primo pacchetto di misure, rivelatosi però meno efficace delle previsioni. A inizio ottobre il capo dello Stato ha quindi annunciato l'esito di un nuovo accordo trovato con gli imprenditori - valido fino a febbraio 2023 - per calmierare il costo degli alimenti e cercare, proteggendo il paniere di base, di difendere il potere d'acquisto delle classi meno abbienti. L'intesa si centra sulla promessa di non aumentare il prezzo dei loro prodotti in cambio di un periodo di alleggerimento della pressione fiscale. Al tempo stesso, il governo sospende temporaneamente l'esportazione di alcuni grani di cui il Paese ha mostrato avere carenza, oltre a congelare il prezzo del pedaggio sulle autostrade. (segue) (Mec)