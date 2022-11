Imprese: A2A, ricavi 16,8 miliardi in primi 9 mesi 2022, utile netto 461 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, i clienti Mass Market del mercato libero di A2A Energia hanno beneficiato, nei primi nove mesi del 2022, di un risparmio rispetto alle tariffe del mercato tutelato del 39 per cento per l’energia elettrica e del 40 per cento per il gas naturale. Per le utenze di luce e gas sono state concesse rateizzazioni, in linea con le policy del Gruppo, per un valore cinque volte superiore allo stesso periodo dell’anno precedente e a 8 volte rispetto al periodo pre-pandemico. Anche sul fronte del teleriscaldamento sono state attuate azioni di mitigazione sui prezzi attraverso interventi straordinari che hanno garantito significativi risparmi ai clienti. (segue) (Rin)