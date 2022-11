Usa: Texas, giudice blocca il piano del governo per cancellare il debito studentesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova causa legale contro il piano dell’amministrazione Biden per la cancellazione del debito studentesco. Il giudice distrettuale Mark Pittman, in Texas, ha accolto una richiesta avanzata il mese scorso dalla Job Creators Network Foundation, dichiarando “illegale” il programma del governo federale poiché violerebbe le procedure federali. La decisione del giudice, nominato dall’ex presidente Donald Trump, arriva dopo che la partenza del programma per la cancellazione del debito studentesco è stata già sospesa in precedenza da una corte d’appello, che ha avanzato un ricorso presentato da sei Stati a guida repubblicana. (Was)